Otel odasında ölü bulunan kadının çırılçıplak dayak yediği anlar ortaya çıktı
Dünya Haberleri
Meksika'nın Cabo şehrinde tatil için gittiği otelin odasında ölü bulunan Robinson adlı kadının ölü bulunmadan 24 saat önce bir kişiden çırılçıplak şekilde dayak yediği anlar ortaya çıktı.
Meksika'da otelde ölü bulunan kadınla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Ülkenin turistik tatil şehri Cabo kentine geldikten 24 saat sonra otel odasında ölü olarak bulunan 25 yaşındaki kadının olaydan önce feci şekilde dövüldüğü görüldü.
ALKOL ZEHİRLENMESİ İDDİASI
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Robinson, otel odası gibi görünen bir yerde başka bir kadınla kavga ederken görülüyor. Odadaki kavgayı kaydeden başka bir kişi ise olanlara gülerek karşılık veriyor. Bununla birlikte 25 yaşındaki kadının arkadaşları, Robison'ın alkol zehirlenmesinden dolayı öldüğünü iddia etti.
ÇIPLAK ŞEKİLDE SALDIRIYA UĞRADI
Söz konusu videoda Robinson'ın bir yatak odasında çıplak bir şekilde saldırıya uğradığı anlar görülüyor.