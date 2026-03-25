Osman Hamdi Bey'in ünlü eseri 131 yıl sonra bugün ilk kez satışta

Dünyaca ünlü Türk ressam ve arkeolog Osman Hamdi Bey'in önemli eseri " Cami Kapısında" 131 yılın ardından ilk kez müzayedeye çıkıyor.

Osman Hamdi Bey'in eseri Londra'da Bonhams Müzayede Evi tarafından bugün düzenlenecek "19. Yüzyıl Resimleri ve İngiliz İzlenimci Sanatı" başlıklı müzayedede satışa çıkacak.

Eser için belirlenen tahmini satış bedeli ise iki milyon ila üç milyon Sterlin arasında.

Bonhams'ın 19. yüzyıl resimleri direktörü Charles O'Brien, 208 x 109 santim boyutlarındaki tablo için "hem ölçek hem de detay açısından muhteşem" değerlendirmesini yaptı.

O'Brien tablo için "çağdaş bir sokak sahnesinin on beşinci yüzyıl Osmanlı camisinin mimari özellikleriyle birleşmesinin mükemmel bir örneği" dedi.

Osman Hamdi Bey (1842-1910) tabloyu 1891 yılında tamamladı.

Eser 1895 yılında Pensilvanya Üniversitesi tarafından doğrudan sanatçıdan satın alındı, o yıldan bu yana da bir daha satışa çıkmadı.

Tabloda Bursa'daki Muradiye Camii'nin ana girişi resmediliyor.

Ressamın yakın zamana kadar kayıp olduğu düşünülen "Kahve Hazırlamak" adlı tablosu geçtiğimiz yıl Nisan ayında düzenlenen bir açık artırmada 1 milyon Sterlin'in üzerinde bir fiyata satılmıştı.

Bonhams 2019 yılında da sanatçının "Genç Kadın Okurken" adlı eserini 6,6 milyon sterline satmış, bu satış bir rekor olarak tanımlanmıştı.