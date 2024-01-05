2013 yılında Sevgililer Günü'nde kız arkadaşı Reeva Steenkamp'i öldüren Güney Afrikalı eski paralimpik atlet Oscar Pistorius, şartlı tahliye ile serbest bırakıldı. Yetkililer, Pistorius'un Cuma sabahı "evinde" olduğunu doğruladı.

Steenkamp'in annesi June Steenkamp, Pistorius'un serbest bırakılması kararını kabul ettiğini söyledi, "Ancak sanki aile olarak ömür boyu hapis cezamız sürüyor hissindeyiz" dedi.

Pistorius'un serbest bırakılma koşulları arasında cezasının süreceği 2029 yılına kadar medyaya konuşmamak da var.

Güney Afrika yasalarına göre tüm suçlular, cezalarının yarısını çektikten sonra şartlı tahliyeden yararlanma hakkına sahip.

37 yaşındaki Pistorius, Steenkamp'i 2013 yılında, evlerinden içeri girerken birkaç el ateş ederek vurarak öldürmüştü.

Pistorius daha sonra Steenkamp'i, "hırsız zannettiği için" yanlışlıkla vurduğunu iddia etmişti.

Steenkamp, 29 yaşında öldürüldüğünde, hukuk fakültesi mezunu başarılı bir model ve televizyon sunucusuydu.

Steenkamp, cinsel tacize uğrayan kadınlara yardım etmeyi amaçlayan bir hukuk bürosu açmak istiyordu.

Davada önce eski paralimpik atletin, "taksirle ölüme sebebiyet verdiği" hükmüne varılmış, 2015 yılında ise Temyiz Mahkemesi Pistorius'u cinayetten suçlu bulmuştu.

Pistorius, 2017'de 13 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Eski paralimpik atletin, amcası Arnold Pistorius'un başkent Pretoria yakınlarındaki evinde yaşayacağı sanılıyor.