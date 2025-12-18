Haberler

Oscar Ödülleri, 2029'dan itibaren YouTube'da yayınlanacak

Oscar Ödülleri, 2029'dan itibaren YouTube'da yayınlanacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Oscar Ödülleri'nin 2029-2033 yılları arasında YouTube'da yayınlanacağını duyurdu. Bu yeni anlaşma ile törenler, mevcut yayıncısı ABC yerine YouTube üzerinden ücretsiz izlenebilecek.

OSCAR Ödülleri'nin 2029 ile 2033 yılları arasını kapsayan yeni anlaşma kapsamında Youtube'da yayınlanacağı açıklandı.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Oscar Ödülleri törenlerinin 2029 yılından itibaren küresel yayın hakları için YouTube ile anlaşma imzalandığını duyurdu. Anlaşma kapsamında, Oscar Ödülleri törenlerinin ve ilgili tüm içeriğin küresel haklarının 2029-2033 yılları arasında YouTube'a ait olacağı bildirildi.

Erişimi artırmak ve daha fazla kişiye ulaşmak amacıyla atıldığı vurgulanan bu adımla birlikte, söz konusu yıllardaki ödül törenleri mevcut yayıncısı ABC kanalı yerine YouTube aracılığıyla ücretsiz olarak izlenebilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Asgari Ücret Komisyonu 2. kez toplandı! Bakan Işıkhan: Ortada bir rakam yok

Asgari ücret maratonu! Toplantı sürerken bakandan yeni açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Damat cinayetinde babaya kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel cenazeni götür

Damat cinayetinde kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel al
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Tayland savaş uçakları, Kamboçya'ya bomba yağdırdı

"Bu bir savaş değil çatışma" tartışması sürerken, korkulan oldu
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
Damat cinayetinde babaya kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel cenazeni götür

Damat cinayetinde kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel al
Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi satışa çıkardı, işte istediği fiyat

Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi ilana koydu, işte istediği para
Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü

Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular için son gün

Milyonları ev sahibi yapacak projede başvurular için son gün
Herkes ekran başına! Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı bu akşam şifresiz kanalda

Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı bu akşam şifresiz kanalda
Mauro Icardi'ye sürpriz talip

Teknik direktör "Gelsin" dedi! Icardi'ye sürpriz talip
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Peygamberlere yönelik sözleri tepki çekti: Yavuz Günal hakkında hapis talebi

Peygamberlere yönelik sözleri tepki çekti: Ünlü komedyene hapis şoku
Kenan Yıldız, Juventus'ta kasım ayının en değerli oyuncusu seçildi

Kenan'a büyük onur
title