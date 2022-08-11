Ormanlık alan cayır cayır yanarken üstüne alev hortumu oluştu

ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nde çıkan orman yangınında ateş hortumu meydana geldi. O anlar kameralara yansıdı.

Kaliforniya'da çıkan orman yangını sırasında alev hortumu oluştu. Onlarca yeşil alan yanarak küle döndü. Kasırga benzeri rüzgar fırtınasında dönen devasa alevler görenleri bir hayli şaşırttı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Öte yandan çıkan yangını neyin tetiklediği henüz bilinmiyor. Ancak yangın tipik olarak aşırı yükselen ısı türbülanslı rüzgar koşullarıyla karşılaştığında ortaya çıkıyor.