Ormanda sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdiği sırada kaplan saldırısına uğrayan adam öldü

Nagbur eyaletinde meydana gelen korkunç olay, Hindistan genelinde kısa sürede yayıldı. 21 yaşındaki Ajit Someswar ve 20 yaşındaki kız arkadaşı, ormana gitti. İkili bir süre sonra cinsel ilişkiye girmeye başladı.

NEYE UĞRADIKLARINI ŞAŞIRDILAR

İkilinin ilişkiye girdiği sırada beklenmeyen bir olay yaşandı ve hırçın kaplan arkadan gelerek çifte saldırdı. Bu anlarda genç kız kaçmayı başarırken, 21 yaşındaki Ajit Someswar ise kaplanın pençeleri arasında kaldı.

DAHA ÖNCE DE 2 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞ

Olay hakkında başlatılan çalışmada ise ilginç sonuçlara ulaşıldı. Buna göre çifte saldıran aslanın köye 12 kilometre uzaklıkta gezdiği ve daha önce de 2 kişiyi öldürdüğü belirlendi.

ACİLEN TEDAVİYE ALINDI

Kaplan saldırısından kurtulan genç kız tedaviye alınırken, yetkililer de katil kaplanı bulmak için çalışmalara başladı.