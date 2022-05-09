Ormanda sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdiği sırada kaplan saldırısına uğrayan adam öldü
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Hindistan'nın Nagbur eyaletinde yaşayan 21 yaşındaki Ajit Someswar, ormanda kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdiği sırada kaplan saldırısına uğradı. Someswar saldırı nedeniyle hayatını kaybederken, kız arkadaşı ise kaçmayı başardı.
Nagbur eyaletinde meydana gelen korkunç olay, Hindistan genelinde kısa sürede yayıldı. 21 yaşındaki Ajit Someswar ve 20 yaşındaki kız arkadaşı, ormana gitti. İkili bir süre sonra cinsel ilişkiye girmeye başladı.
İkilinin ilişkiye girdiği sırada beklenmeyen bir olay yaşandı ve hırçın kaplan arkadan gelerek çifte saldırdı. Bu anlarda genç kız kaçmayı başarırken, 21 yaşındaki Ajit Someswar ise kaplanın pençeleri arasında kaldı.
Olay hakkında başlatılan çalışmada ise ilginç sonuçlara ulaşıldı. Buna göre çifte saldıran aslanın köye 12 kilometre uzaklıkta gezdiği ve daha önce de 2 kişiyi öldürdüğü belirlendi.
Kaplan saldırısından kurtulan genç kız tedaviye alınırken, yetkililer de katil kaplanı bulmak için çalışmalara başladı.