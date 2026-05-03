OPEC+ üyesi 7 ülke, haziranda petrol üretimini artıracak

PETROL İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 7 ülke, haziranda üretimi artırma kararı aldı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) yapılan açıklamada, Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ile Umman'ın, küresel piyasa koşulları ve görünümünü değerlendirmek üzere çevrim içi toplantı gerçekleştirdiği bildirildi. Toplantıda, Nisan 2023'te açıklanan günlük 1,65 milyon varillik gönüllü üretim kesintilerinin ele alındığı kaydedilen açıklamada, söz konusu ülkelerin petrol piyasasında istikrarı destekleme yönündeki ortak taahhütleri ve Nisan 2023'te duyurulan ek gönüllü kesintiler kapsamında haziran itibarıyla günlük 188 bin varillik üretim ayarlaması yapmaya karar verdikleri aktarıldı. Açıklamada kararın, piyasa koşullarına göre durdurulabileceği veya geri çevrilebileceği de ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
