Ölüp yeniden dirilen adam, 'Kefenin içinde bunu yaşayacaksınız' diyerek korkunç detayı verdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde öldükten sonra yeniden dirilen 5 kişinin anlatımlarına başvuruldu. Bu kişilerden biri, "Kefenin içindeyken dışarıda olup biten her şeyi acısızı şekilde izleyeceksiniz" diyerek duyanların tüylerini ürpertti.

İnsanoğlu, ölümle ilgili tüm detayları merak etmeye devam ediyor. ABD'deki New York Üniversitesi'nin önderliğinde yapılan araştırmada, kalp masajıyla hayata döndürülen 5 kişiden birinin ölüme yakın deneyim yaşadığı belirtildi.

Araştırmada, Birleşik Krallık ve ABD'deki hastanelerde Mayıs 2017-Mart 2020'de kalbi duran ve kalp masajıyla yeniden hayata döndürülen 567 kadın ve erkekten elde edilen veriler incelendi.

HER ŞEYİ ACISIZ ŞEKİLDE İZLEYEBİLECEKSİNİZ

Buna göre katılımcıların bedenden kopma ve etrafta olup biteni acı ve rahatsızlık yaşamadan gözlemlemenin yanı sıra başkalarına yönelik davranışlarını, niyetlerini ve düşüncelerini yeniden gözden geçirme gibi farklı deneyimler yaşadığı bildirildi. Bilim insanları çalışmada yalnızca katılımcıların deneyimlerini değil beyin dalgalarındaki değişimleri de değerlendirdi. Anlatımına başvurulan kişilerden biri ise, "Kefenin içindeyken dışarıda olup biten her şeyi acısızı şekilde izleyeceksiniz" diyerek duyanların tüylerini ürpertti.

BİRÇOK DOĞAL FRENLEME SİSTEM ETKİSİZ HALE GELECEK

Çalışmanın başındaki isimlerden Sam Parnia, şunları söyledi: Hatırlanan bu deneyimler ve beyin dalgalarındaki değişimler ölüme yakın deneyim olarak tabi edilen olaya dair ilk işaretler olabilir. Bunları büyük çaplı bir araştırmada ilk kez yakaladık. Sonuçlarımız, ölümün eşiğinde ve komada olan kişilerin, eşsiz nitelikte bilinçli bir içsel deneyim yaşadığı hakkında kanıtlar sunuyor.

Parnia, işlevleri sonlanırken beyne ait birçok doğal frenleme sisteminin de etkisiz hale geldiğine dikkat çekerek, "Bu lüsid deneyimler, hasar almış ya da ölen bir beynin oynadığı oyunlar olarak görülemez. Bunlar ölümün eşiğindeyken ortaya çıkan eşsiz insan deneyimleri" dedi. Öte yandan araştırmacılar, "disinhibisyon" adını verdikleri bu sürecin evrimsel açıdan henüz nasıl bir işlevi olduğunu bilmiyor.