Ölümcül yılan tarafından sokulan adam, tedaviyi reddedince çırpınarak can verdi - Haberler

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Ölümcül yılan tarafından sokulan adam, tedaviyi reddedince çırpınarak can verdi

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Ölümcül yılan tarafından sokulan adam, tedaviyi reddedince çırpınarak can verdi

ABD'nin Kentucky eyaletindeki kilisede düzenlenen ayin sırasında dini ritüel amacıyla kullanılan yılan tarafından ısırılan John David Brock isimli adam, tedaviye reddetmesinin ardından feci şekilde can verdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinde dinine bağlı bir isim olarak tanınan John David Brock adlı adamı, ayin sırasında kullanılan yılan soktu. Olayın ardından hastaneye kaldırılmak istenen 60 yaşındaki adam, dini inançları nedeniyle tedaviyi reddetti.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Bell County Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada David Brock'un tedaviyi reddedip evine gitmesinin ardından feci şekilde can verdiği belirtildi. David Brock'un yılanın ısırığını kutsal sayması nedeniyle tedaviyi reddettiği belirtilirken, bazı mezheplerde yılanların kutsal olduğu inanışının yaygın olduğu vurgulandı.

TEHLİKELİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Bu canlıların Hristiyanlıktaki bu mezhebi kötülüklerden koruduğuna inanılarak, ayinlerde yılanların yukarıda tutulması sık uygulanan bir gelenek olarak görülüyor. Fakat daha önce de benzer olayların yaşanması ve yılanların ayin sırasında saldırıya geçmesi, uygulamaya yönelik eleştiriye neden oluyor.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

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Yorumlar (1)

Tattaramz Dana:

Ne güzel dinimiz var. Yılanla ayin nedir arkadaşım

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