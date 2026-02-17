Haberler

Ölüm meleğini mi gördü? Mutfakta can veren kadının son anlarına bakın

Ölüm meleğini mi gördü? Mutfakta can veren kadının son anlarına bakın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vietnam'da beyin pıhtısı nedeniyle hayatını kaybeden bir kadının son anlarında sergilediği davranışlar büyük yankı uyandırdı. Bir kesim kadının o anlarını Azrail'in (ölüm meleği) gelişi olarak yorumladı.

Vietnam'da bir kadın, beyninde oluşan kan pıhtısı nedeniyle hayatını kaybetti. Kadının yaşamını yitirmeden önce sergilediği davranışlar ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen o anlarda kadın, rahatsızlığının etkisiyle son anlarında karşısında birini görüyormuş gibi tepki verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar yaşananları tıbbi bir durumun doğal sonucu olarak değerlendirirken, bazıları ise kadının davranışlarını "Azrail'i gördü" şeklinde yorumladı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
Beştepe'den çarpıcı 'Umut Hakkı' çıkışı! Öcalan için tek yol var

Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli yıllar sonra 'püskevit' sözlerine açıklık getirdi

Bahçeli yıllar sonra "püskevit" sözlerine açıklık getirdi
Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor

Bu kez Fenerbahçelilere "Yenge" oldu
Dünya Netanyahu'nun bu görüntülerini konuşuyor

Dünya Netanyahu'nun bu görüntülerini konuşuyor
Arap dünyası şokta! Sapık milyarderin banyosunda fotoğrafı çıktı

Arap dünyası şokta! Sapık milyarderin banyosunda fotoğrafı çıktı
Bahçeli yıllar sonra 'püskevit' sözlerine açıklık getirdi

Bahçeli yıllar sonra "püskevit" sözlerine açıklık getirdi
Savaş çanları çalıyor! Hangardan çıkarıp füze kapasitesini artırdılar

Dünyayı tedirgin eden görüntü! Hangardan çıkarıp füze ilave ettiler
Fena köşeye sıkıştı! Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın

Pes dedirten açıklama! Fotoğraflar sorulunca bakın ne yanıt verdi