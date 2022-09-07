Ölüm döşeğindeki adamın son isteği, duyan herkesi hıçkıra hıçkıra ağlattı

Avrupa'da ölmek üzere olan bir adama son isteği soruldu. Son kez atını görmek isteyen adam ve atının bir araya geldiği anlar, izleyen herkesi hıçkıra hıçkıra ağlattı.

Avrupa'da ölüm döşeğindeki bir adamın durumunun kötüleşmesi üzerine yakınları tarafından son isteği soruldu. Adam ise son bir kez, yıllarca beraber olduğu atını görmek istediğini dile getirdi.

ATIYLA KAVUŞTURDULAR

Ailesi ise adamın isteğini hemen kabul etti ve hasta adam yatağıyla birlikte çiftliğe götürüldü. Atı ise hazır bir şekilde onu bekliyordu.

İZLEYENLER DUYGULANDI

Atı ve adamın bir araya geldiği anlar izleyen herkesi hıçkırıklara boğdu. Atın, sahibine veda edercesine yaptığı hareketler ise sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.