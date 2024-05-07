Ölü amcasını bankaya götürüp kredi çekmeye çalışan kadın ilk kez konuştu

16 Nisan'da Brezilya'nın turistik kentlerinden Rio de Janeiro'daki bir bankada yaşanan olay dünya gündemine bomba gibi düşmüştü.

CANSIZ BEDENİNİ BANKAYA GÖTÜRMÜŞTÜ

Banka güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda 43 yaşındaki Erika de Souza Vieira Nunes, daha önce hayatını kaybeden amcası Paulo Roberto Braga'nın cansız bedenini tekerlekli sandalyede bankaya götürerek kredi çekmeye çalışmıştı.

GÖZALTINA ALINIP SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Görüntülerin yayılmasından sonra Nunes gözaltına alınmış ve kadın hakkında soruşturma başlatılmıştı. Bir cesede saygısızlık etmek ve hırsızlığa teşebbüs etmek suçlarından soruşturma başlatılan Nunes'in kasıtsız adam öldürme suçlamasıyla da karşı karşıya kalabileceği aktarılmıştı.

"İNSANLARIN SÖYLEDİKLERİ ÇOK SAÇMA"

Korkunç olay sonrası Brezilya medyasına konuşan kadın, "Ailemden uzakta geçirdiğim günler korkunçtu, çok zordu. Amcamın öldüğünü fark etmemiştim. İnsanların söyledikleri çok saçma. Ben insanların bahsettiği kişi değilim, ben canavar değilim" dedi.