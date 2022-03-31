Ölmek üzere olan hastalarla ilgilenen hemşire, gece vakti şahit olduğu korkunç olayı anlattı

İnsanoğlunun en fazla merak ettiği olguların başında ölüm geliyor. Henüz ölümle ilgili aydınlatılamamış birçok nokta olması, insanların bu konuya olan ilgisini biraz daha artırıyor.

BAŞINA GELENLERİ ANLATTI

İngiltere'de bakımevinde hemşire olarak çalışan ve genelde ölmek üzere olan hastalarla ilgilenen Julie isimli kadın, gece vakti bakımevinde şahit olduğu olayı anlattı. Julie, durumu kötü olan bir hastanın karşısında biri varmışçasına o kişiyle konuştuğunu ve bazı konuları tartıştığını belirtti.

TAKİPÇİLERİ DESTEK VERDİ

Julie'nin bu hikayesini sosyal medyadan paylaşmasının ardından çok sayıda vatandaş da kendi başlarına gelen olayları yazdı. Kullanıcılar, ölen yakınlarının da benzer hareketler sergilediklerini belirterek, konunun oldukça ilginç olduğunu dile getirdi.

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