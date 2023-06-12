Öldü denilen kadın kendisi için yapılan cenaze töreninde dirildi

Ekvador'da bir kadın, doktorlar tarafından ölü ilan edildikten sonra kendi cenaze töreninde dirildi. Benzer bir hata, Portekiz'de yaşanan bir olayda da gerçekleşti. Bu tür yanlışlıklar, daha fazla dikkat ve özen gerektiren önlemlerin alınmasını gündeme getirdi.

Ekvador'da doktorlar tarafından öldü denilen yaşlı kadın,kendisi için yapılan cenaze töreninde tabutta dirildi. Yaşlı kadın öldüğünü açıklayan Martin Icaza hastanesinde tekrar tedavi altına alındı.

Babahoyo'daki hastanede ölü denilen kadının cesedi, ailesine teslim edildi ve defnedilmeden önce hala hayatta olduğu fark edildi.

Yaşlı kadının oğlu Gilbert Montoya olayı "Tanrı'nın mucizesi" olarak nitelendirildi. Cenaze töreninde bulunan diğer insanlar da şaşkınlıklarını ifade ederek, "Tanrı istemediği sürece hiçbir şey olmaz. Bu kadına yeni bir şans verildi ve umarım doktorlar da ona yardımcı olur," dediler.

Bu tür yanlışlık vakalarının sık sık yaşandığı biliniyor. Başka bir örnekte, Kuzey Portekiz'de yaşayan 92 yaşındaki bir adam koronavirüs nedeniyle ölü olarak kabul edilmiş ve hatta gömülmüştü. Ancak 20 gün sonra ailesi, bir "hata" olduğunu ve adamın hala hayatta olduğunu öğrendi. Hasta olan adamın oğlu, doktorların daha dikkatli olması gerektiğini umut ettiğini belirtti.