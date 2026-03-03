Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık
ABD ve İsrail'in İran saldırıları sırasında vurulan ilkokulda hayatını kaybeden 168 kız öğrencinin cenaze törenine binlerce kişi katıldı.
- İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şahare Tayyebeh okuluna düzenlenen hava saldırısında 168 kız öğrenci öldü.
- Saldırıda ölen öğrenciler 7 ila 12 yaş arasındaydı.
- Cenaze törenine binlerce kişi katıldı.
İran'da ABD ve İsrail'in ortak operasyonunun ilk gününde, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şahare Tayyebeh okuluna düzenlenen hava saldırısında 168 kız öğrenci yaşamını yitirdi.
YAN YANA MEZARLAR HAZIRLANDI
Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr'in aktardığına göre, okul doğrudan hedef alındı. 7 ila 12 yaş arasındaki kız çocukları saldırıda can verdi. İran'ın resmi haber ajansı IRNA, hayatlarının daha başında iken yaşamdan koparılan öğrenciler için hazırlanan mezarların fotoğrafını yayınladı.
TÖRENE AKIN ETTİLER
Saldırılara ders sırasında yakalanan ve ne olduğunu bile anlamadan hayatını kaybeden öğrenciler son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze törenine binlerce kişi katıldı.