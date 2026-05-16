ABD'de bir eve uçak düştü: 2 ölü

Güncelleme:
ABD'nin Ohio eyaletinde bir eve düşen küçük uçaktaki 2 kişi hayatını kaybetti. Evdekiler tahliye edilirken yaralanan olmadı.

ABD'nin Ohio eyaletindeki Akron İtfaiye Departmanı, 'Piper PA-28' tipi küçük uçağın bölgedeki bir eve düştüğünü ve içindeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) Müfettişi Aaron McCarter, düzenlediği basın toplantısında, kazanın perşembe günü öğleden sonra Akron'da meydana geldiğini ve kaza sırasında büyük bir yangın çıktığını bildirdi. Kazada yaşamını yitirenlerin uçağın sahibi pilot ve sertifikalı uçuş eğitmeni olduğunu belirten McCarter, uçağın düştüğü evdekilerin ise tahliye edildiğini söyledi.

McCarter, evdeki kimsenin yaralanmadığını kaydederek, Federal Havacılık İdaresi ve NTSB'nin kazayla ilgili inceleme başlattığını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
