Öğretmen canlı yayında cinsel içerikli görüntü açtı, öğrenciler buz kesti

Sidney'deki bir üniversitenin canlı dersinde meydana gelen skandal olay, büyük yankı uyandırdı. İsmi açıklanmayan bir öğretim görevlisi, birinci sınıf öğrencilerine canlı ders verdiği sırada yanlışlıkla cinsel içerikli görüntü açtı.

ÖĞRENCİLER NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Öğretmenlerinin hatası yüzünden cinsel içerikli hareketlerde bulunan onlarca kadınla karşı karşıya kalan öğrenciler, büyük utanç yaşadı. Öğrencilerden bazılarının bu durumu velilileriyle paylaşmasının ardından öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Okul yönetimi tarafından öğretmen hakkında başlatılan inceleme sonucunda öğretmenin görevine bir süreliğine son verildi. Olayın ardından bazı öğrencilerin üniversiteden ayrılmayı bile düşündüğü iddia edildi.