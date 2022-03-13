Öğretmen canlı yayında cinsel içerikli görüntü açtı, öğrenciler buz kesti - Haberler

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Öğretmen canlı yayında cinsel içerikli görüntü açtı, öğrenciler buz kesti

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Öğretmen canlı yayında cinsel içerikli görüntü açtı, öğrenciler buz kesti

Avustralya'nın Sidney kentindeki bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan bir şahıs, öğrencileriyle canlı ders işlediği sırada yanlışlıkla cinsel içerikli görüntü açtı. Öğrenciler, öğretmenlerinin hatası nedeniyle uzun süreli şaşkınlık yaşadı.

Sidney'deki bir üniversitenin canlı dersinde meydana gelen skandal olay, büyük yankı uyandırdı. İsmi açıklanmayan bir öğretim görevlisi, birinci sınıf öğrencilerine canlı ders verdiği sırada yanlışlıkla cinsel içerikli görüntü açtı.

ÖĞRENCİLER NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Öğretmenlerinin hatası yüzünden cinsel içerikli hareketlerde bulunan onlarca kadınla karşı karşıya kalan öğrenciler, büyük utanç yaşadı. Öğrencilerden bazılarının bu durumu velilileriyle paylaşmasının ardından öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Okul yönetimi tarafından öğretmen hakkında başlatılan inceleme sonucunda öğretmenin görevine bir süreliğine son verildi. Olayın ardından bazı öğrencilerin üniversiteden ayrılmayı bile düşündüğü iddia edildi.

Öğretmen canlı yayında cinsel içerikli görüntü açtı, öğrenciler buz kesti

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Avustralya, Cinsellik, Dünya, Haberler

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Yorumlar (1)

lavinia :

hani nerede eğitim

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