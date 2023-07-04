Of ilçesinde yaz Kur'an kursları başladı
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Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz Kur'an kursları Of ilçesinde başladı. Açılış programına katılan yetkililer, kursların önemine vurgu yaptı.
Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz Kur'an kursları Of ilçesinde başladı.
Of Müftülüğünce İrfanlı Mahallesi Fetih Camisi'nde düzenlenen açılış programına, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Müftü Vekili Zekeriya Kaya, kurs hocaları, öğrenci ve veliler katıldı.
Minik öğrencilerin Kur'an-ı Kerim okumalarıyla başlayan programda konuşan Kaymakam Demirer, emeği geçenleri kutlayarak, kurslardan öğrencilerin en iyi şekilde istifade edeceğine inandığını söyledi.
Kabahasanoğlu ve Kaya da konuşmalarında kursların önemine değindi.
Kaynak: AA / İzzet Keleş - Dünya