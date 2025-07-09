Öcalan'ın yanındakilerin kim olduğu ortaya çıktı

Öcalan'ın yanındakilerin kim olduğu ortaya çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Öcalan'ın yanındakilerin kim olduğu ortaya çıktı
Haber Videosu

26 yıl sonra ilk kez videolu görüntüsü yayınlanan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yanındaki isimlerin kimler olduğu ortaya çıktı. Fotoğraftakilerin Ömer Hayri Konar, Veysi Aktaş, Hamili Yıldırım, Zeki Bayhan, Mahmut Yamalak ve Ergin Atabey olduğu öğrenildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı İmralı Süreci'nde kritik bir aşamaya gelindi. Terör örgütü PKK'nın önümüzdeki birkaç gün içinde Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını teslim edeceği belirtildi.

ÖCALAN'DAN TARİHİ MESAJ

26 Şubat'ta PKK'nın silah bırakması için çağrı metni yayımlayan terör örgütü lideri Öcalan, bu kez videolu bir çağrı yaptı. Öcalan, 26 yıl sonra ilk kez yayımlanan videolu mesajında PKK'nın neden lağvedilmesi gerektiğini anlattı. PKK'nın ulus devlet kurma amacından da artık vazgeçtiğini bildirdi.

Öcalan'ın yanındakilerin kim olduğu ortaya çıktı

FOTOĞRAFTA 6 KİŞİ YER ALDI

"Bu arada tüm karar metinlerinde vazgeçilmez bir şart olarak benim özgürlüğüm alma durumuma gelince biliyorsunuz ki ben hiçbir zaman kendi özgürlüğümü bireysel bir sorun olarak görmedim" diyen Öcalan'ın yanında videoda 6 kişi yer aldı.

KİM OLDUKLARI BELLİ OLDU

Öcalan'ın yanındakilerin; ilk çağrısında da yanında bulunan Ömer Hayri Konar, Veysi Aktaş, Hamili Yıldırım ile Zeki Bayhan, Mahmut Yamalak ve Ergin Atabey olduğu öğrenildi.

Yamalak'ın 1994'ten, Bayhan'ın ise 1998'den beri tutuklu olduğu belirtildi. Atabey'in de Mavi Çarşı saldırısı sanıklarından olduğu öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Tarihi müjdeyi yakında vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi müjdeyi yakında vereceğiz
Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı! Videolu mesaj yayınladı

Öcalan'dan tarihi çağrı! Videolu mesaj yayınladı
Trump'tan Putin'e benzeri görülmemiş tehdit: Moskova'yı yerle bir edene kadar bombalarım

Benzeri görülmemiş tehdit: Moskova'yı yerle bir edene kadar bombalarım
Kartalkaya davasında salonu ayağa kaldıran sözler: Müdürüm ama yetkim yok

Otel müdürünün verdiği yanıt salondakilere saç baş yoldurttu
12 askerin şehit olduğu mağarada tuzaklama iddiasına yalanlama

12 askerin şehit düştüğü olayda, ortalığı karıştıran iddia
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Tayyip in oevladları

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Çokta yapraaamda oradakiler. Benim için yok hükmündeler...

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Tokuş:

şehitlerimizin katilleri. medet umuyoruz. yazık

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Bir alçaktan medet uman alçaklar Bunun hesabını vereceksiniz

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Texas'taki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 111'e yükseldi

Ülkeyi darmadağın eden felaket! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Kardeşini öldürüp başını kesmeye çalışan cani: Bunu başardığım için mutluyum

Kardeşini vahşice katleden abiden kan donduran sözler: Mutluyum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.