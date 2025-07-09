Öcalan'ın yanındakilerin kim olduğu ortaya çıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı İmralı Süreci'nde kritik bir aşamaya gelindi. Terör örgütü PKK'nın önümüzdeki birkaç gün içinde Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını teslim edeceği belirtildi.

ÖCALAN'DAN TARİHİ MESAJ

26 Şubat'ta PKK'nın silah bırakması için çağrı metni yayımlayan terör örgütü lideri Öcalan, bu kez videolu bir çağrı yaptı. Öcalan, 26 yıl sonra ilk kez yayımlanan videolu mesajında PKK'nın neden lağvedilmesi gerektiğini anlattı. PKK'nın ulus devlet kurma amacından da artık vazgeçtiğini bildirdi.

FOTOĞRAFTA 6 KİŞİ YER ALDI

"Bu arada tüm karar metinlerinde vazgeçilmez bir şart olarak benim özgürlüğüm alma durumuma gelince biliyorsunuz ki ben hiçbir zaman kendi özgürlüğümü bireysel bir sorun olarak görmedim" diyen Öcalan'ın yanında videoda 6 kişi yer aldı.

KİM OLDUKLARI BELLİ OLDU

Öcalan'ın yanındakilerin; ilk çağrısında da yanında bulunan Ömer Hayri Konar, Veysi Aktaş, Hamili Yıldırım ile Zeki Bayhan, Mahmut Yamalak ve Ergin Atabey olduğu öğrenildi.

Yamalak'ın 1994'ten, Bayhan'ın ise 1998'den beri tutuklu olduğu belirtildi. Atabey'in de Mavi Çarşı saldırısı sanıklarından olduğu öğrenildi.