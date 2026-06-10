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Nsu Terör Kurbanı Abdurrahim Özüdoğru Nürnberg'de Anılacak

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Almanya'nın Nürnberg kentinde, NSU terör örgütü tarafından 2001'de katledilen Abdurrahim Özüdoğru için Başkonsolosluk tarafından anma töreni düzenlenecek. Törende nefret suçlarına karşı ortak mücadele vurgusu yapılacak.

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) – Almanya'nın Nürnberg kentinde NSU terör örgütü tarafından 13 Haziran 2001'de katledilen Abdurrahim Özüdoğru, cinayetin işlendiği yerde düzenlenecek törenle anılacak. Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosluğu'nun organize ettiği etkinlikte, ırkçı saldırıların unutulmaması ve nefret suçlarına karşı ortak mücadele vurgusu yapılacak.

Almanya'nın Nürnberg kentinde, 13 Haziran 2001 tarihinde aşırı sağcı terör örgütü Nasyonal Sosyalist Yeraltı'nın (NSU) saldırısında yaşamını yitiren Abdurrahim Özüdoğru için anma töreni düzenlenecek.

Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosluğu tarafından organize edilen anma töreni, 13 Haziran Cuma günü saat 14.00'te başlayacak. Tören, Özüdoğru'nun katledildiği Gyulaer ve Siemens caddelerinin kesişiminde bulunan eski terzi dükkanının önünde gerçekleştirilecek.

Saygı duruşuyla başlayacak anma etkinliğine Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosluğu yetkililerinin yanı sıra yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katılması bekleniyor. Etkinlikte, NSU cinayetlerinin unutulmaması ve benzer nefret suçlarının bir daha yaşanmaması için ortak mücadele mesajları verilecek.

Abdurrahim Özüdoğru, 49 yaşındayken işlettiği terzi dükkanında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Cinayet, yıllar sonra ortaya çıkarılan NSU terör örgütünün işlediği seri ırkçı saldırılar kapsamında aydınlatılmıştı.

Kaynak: ANKA
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