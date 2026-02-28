Haberler

Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama şoke etti

ABD ve İsrail, İran'ı vuruyor. İsrail'in duyurduğu önleyici saldırının ardından ABD'nin de operasyona dahil olduğu açıklandı. Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken üst düzey İranlı bir yetkili, "İsrail, karşı karşıya kalacağı şeye hazır olsun; hiçbir kırmızı çizgi olmayacak" dedi. Bu açıklama "İran, nükleer silah mı kullanacak?" sorusunu gündeme getirdi.

  • İsrail, İran'a 'önleyici bir saldırı' başlattığını duyurdu.
  • ABD Başkanı Trump, İran'a büyük çaplı bir saldırı başlattıklarını duyurdu.
  • İsrail Başbakanı Netanyahu, saldırıların 'Aslanın Kükremesi Operasyonu' olarak isimlendirildiğini belirtti.

İsrail, İran'a saldırı başlattığını duyurdu. İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyulurken, İsrail'den " İran'a 'önleyici bir saldırı' başlattık" açıklaması yapıldı. ABD Başkanı Trump, İran'a büyük çaplı bir saldırı başlattıklarını duyurdu. Tahran'a saldırının ardından İsrail tarafından Tebriz, İsfahan, Kum, Karaj ve Kermanşah'ta da patlamalar duyuldu. İran lideri Hamaney'in Tahran'da olmadığı, güvenli bir lokasyonda bulunduğu duyuruldu. İsrail'in saldırı noktalarında Hamaney'in ofisi, Cumhurbaşkanlığı ofisi ve istihbarat binaları bulunduğu iddia edildi.

"HİÇBİR KIRMIZI ÇİZGİ OLMAYACAK"

Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken üst düzey İranlı bir yetkili, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada "İsrail, karşı karşıya kalacağı şeye hazır olsun; hiçbir kırmızı çizgi olmayacak. Teslim olmayacağız. Orta Doğu'daki tüm ABD ve İsrail varlıkları ile çıkarları meşru hedef haline geldi" dedi.

NETANYAHU'DAN AÇIKLAMA

Saldırı sonrası İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'dan da ilk açıklama geldi. Netanyahu, başlattıkları operasyonun amacının "varoluşsal tehdidi ortadan kaldırmak" olduğunu ifade etti. AFP haber ajansının aktardığına göre Netanyahu, İranlıların "zorbalık zincirini" kırmalarının zamanı geldiğini belirtirken, İsraillilere de "ülkelerinin ebediyetini sağlamak için bir arada olmaları" çağrısı yaptı.

"ASLANIN KÜKREMESİ OPERASYONU"

ABD-İsrail saldırılarının, İran halkına kendi kaderini tayin imkanı vereceğini ileri süren Netanyahu, saldırıların "Aslanın Kükremesi Operasyonu" olarak isimlendirildiğini belirtti. Kısa süre önce ABD ve İsrail'in "İran'daki rejimin varoluşsal tehdidini ortadan kaldırmak" iddiasıyla saldırı başlattığını kaydeden Netanyahu, İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini savundu.

Olgun Kızıltepe
