Norveç Kraliçesi Sonja Hastaneye Kaldırıldı

NORVEÇ Kraliçesi Sonja Haraldsen'in solunum problemi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Norveç Kraliçesi Sonja Haraldsen'in (87), dün gece solunum güçlüğü yaşaması nedeniyle Oslo'daki bir hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliçe Sonja'nın, Kral 5'inci Harald ile Paskalya tatilini geçirdiği dağ evinde solunum problemleri yaşamasının ardından helikopterle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.