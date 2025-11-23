North Carolina'da Noel Ağacı Töreninde Silahlı Saldırı: 4 Yaralı
ABD'nin North Carolina eyaletinin Concord kentinde, dün akşam geleneksel Noel ağacı ışık yakma töreninde silahlı saldırı meydana geldi. Olayda 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Concord polisinin, olayla ilgili inceleme başlattığı ve tören alanındaki güvenlik kamerası görüntülerini incelediği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya