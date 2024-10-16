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North Carolina'da Helene Kasırgası: 92 Kayıp

North Carolina'da Helene Kasırgası: 92 Kayıp
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ABD'nin North Carolina eyaletinde etkili olan Helene Kasırgası sonrası 92 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Eyalet Valisi Roy Cooper, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

ABD'de Helene Kasırgası'nın vurduğu North Carolina eyaletinde, 92 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) North Carolina Valisi Roy Cooper, düzenlediği basın toplantısında, Helene Kasırgası'na ilişkin açıklamada bulundu. Cooper, yerel yetkililer ve Ulusal Muhafızların arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Kasırganın vurduğu eyalette 92 kişinin hala kayıp olduğunu kaydeden Roy Cooper, sayının gelecek günlerde artabileceğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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