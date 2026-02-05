Protestolarda tutuklanan Nobel ödüllü Narges Mohammadi açlık grevine başladı

Haberler

İran'da ekonomik koşullar nedeniyle başlayan protestolar sırasında tutuklanan ve 55 gündür tutuklu olan Nobel Barış Ödülü sahibi İranlı aktivist Narges Mohammadi açlık grevine başladı. Mohammadi'nin daha önce kalp krizi geçirdiği, yüksek tansiyon, göğüs ağrıları, omurga disk problemleri ve çeşitli kronik hastalıkları bulunduğu hatırlatılırken sağlık durumunun alarm verdiği aktarıldı. Öte yandan Mohammadi'nin açlık grevi kararı küresel çapta yankı uyandırdı.

Nobel Barış Ödülü sahibi İranlı aktivist Narges Mohammadi, cezaevi koşullarını ve "hukuka aykırı tutukluluğunu" protesto etmek amacıyla açlık grevine başladı. Mohammadi'nin üç gündür açlık grevinde olduğu bilgisi, ailesi adına faaliyet yürüten Narges Vakfı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada, Mohammadi'nin 12 Aralık'ta İran'ın kuzeydoğusundaki Meşhed kentinde güvenlik güçleri tarafından şiddet kullanılarak gözaltına alındığı, bu tarihten bu yana 55 gündür tutuklu bulunduğu belirtildi. Açıklamada, tutukluluğun hukuksuz olduğu vurgulandı.

SAĞLIK DURUMU ALARM VERİYOR

Dış basında yer alan haber ve yorumlarda, Mohammadi'nin sağlık durumunun açlık greviyle birlikte hayati risk taşıdığı özellikle vurgulanıyor. Vakıf açıklamasında, Mohammadi'nin daha önce kalp krizi geçirdiği, yüksek tansiyon, göğüs ağrıları, omurga disk problemleri ve çeşitli kronik hastalıkları bulunduğu hatırlatıldı. Bu koşullar altında cezaevinde tutulmasının, insan hakları hukukuna açık bir aykırılık oluşturduğu ifade edildi.

Uluslararası insan hakları örgütleri ve yabancı medya kuruluşları, İran yönetimine Mohammadi'nin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunurken, açlık grevinin geri dönülmez sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekiyor.

ULUSLARARASI TEPKİ BÜYÜYOR

Mohammadi'nin açlık grevi kararı, Nobel Barış Ödülü sahibi bir ismin cezaevinde protestoya başvurması nedeniyle küresel çapta yankı uyandırdı. Dış basında, İran'daki siyasi tutukluların durumu ve cezaevi koşulları yeniden gündeme taşınırken, Mohammadi'nin durumu "İran'daki insan hakları krizinin sembolü" olarak yorumlanıyor.

