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Nijerya, Türkiye'den 43 adet TB-2 SİHA satın alacak

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Nijerya Ordusu, Kuzey-Batı'daki operasyonları artırmak için Türkiye'den 43 adet Bayraktar TB2 SİHA satın almayı planladığını duyurdu. Başkent Abuja'daki törende konuşan Tuğgeneral U.G. Ogeleka, 35 subay ve 11 askerden oluşan bir grubun Türkiye'de insansız hava araçlarının kullanımı ve bakımı konusunda özel eğitim aldığını belirtti.

Türk havacılık tarihinin gururu Bayraktar TB2, uluslararası arenadaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. Nijerya Ordusu, başkent Abuja'da düzenlenen törende, Kuzey-Batı'daki operasyonları güçlendirmek için 43 adet Bayraktar TB2 SİHA satın alma planını duyurdu.

" Türkiye'nin ilk milli silahlı insansız hava aracı (SİHA)" ve "en fazla ülke tarafından tercih edilen SİHA" unvanlarına sahip Bayraktar TB2, 1 milyon uçuş saatini aşarak yeni bir rekora imza atarken Nijerya hükümeti, Savunma Bakanlığı'nın talebi üzerine altı adet Türk üretimi Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı satın alınmasına karar verdi.

BAŞKENT ABUJA'DAKİ TÖRENDE DUYURDU

The Whistler gazetesinin paylaştığı habere göre, Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen bir törende konuşan Tuğgeneral U.G. Ogeleka, Kuzey-Batı bölgesindeki operasyonel kabiliyeti artırmak amacıyla 43 adet Bayraktar TB2 SİHA alımının planlandığını açıkladı.

Nijerya, Türkiye'den 43 adet TB-2 SİHA satın alacak

"ASKERLERİMİZ TÜRKİYE'DE ÖZEL EĞİTİM ALDI"

Tuğgeneral U.G. Ogeleka, yaptığı açıklamada Nijerya Ordusu'ndaki 35 subay ve 11 askerden oluşan bir grubun Türkiye'de Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının kullanımı ve bakımı konusunda özel eğitim aldığını belirtti.

Eğitimi tamamlayan 46 profesyonel arasında 7 görev operatörü, 23 mühendis ve teknisyen, 14 çok pilotlu uçak pilotu yer alıyor. Tuğgeneral ayrıca, "Project Guardian" olarak adlandırılan bu girişimin, bölgedeki isyan ve diğer güvenlik sorunlarına karşı askeri operasyonların etkinliğini artırmayı hedeflediğini vurguladı.

Nijerya, Türkiye'den 43 adet TB-2 SİHA satın alacak
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıBabacan yalçın:

Oryada bedava verin. Nede olsa gelene geçene yardım eden ülkeyiz elhamdülillaha

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Haber YorumlarıKara_kalem:

NİJARYANIN BU SİHALRI ALAÇAK PARASI VAR MI YOKSA TÜRKİYE KIRGIZİSTAN YAPTIĞI GİBİ BORÇMU SİLECEK ŞAKA GİBİ

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Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

satın ülkeye para lazim

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