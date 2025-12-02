Haberler

Nijerya Savunma Bakanı Mohammed Badaru Abubakar İstifa Etti

Güncelleme:
Nijerya Savunma Bakanı Mohammed Badaru Abubakar, sağlık sorunları nedeniyle istifasını sundu. Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, istifayı kabul etti ve Abubakar'a teşekkür etti.

Nijerya Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Mohammed Badaru Abubakar'ın, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'ya dün istifasını sunduğu belirtildi. Abubakar'ın sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiği kaydedilen açıklamada, Tinubu'nun istifayı kabul ettiği ve Abubakar'a ülkeye hizmetleri için teşekkür ettiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
