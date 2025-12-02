Nijerya Savunma Bakanı Mohammed Badaru Abubakar İstifa Etti

NİJERYA Savunma Bakanı Mohammed Badaru Abubakar'ın istifa ettiği bildirildi.

Nijerya Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Mohammed Badaru Abubakar'ın, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'ya dün istifasını sunduğu belirtildi. Abubakar'ın sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiği kaydedilen açıklamada, Tinubu'nun istifayı kabul ettiği ve Abubakar'a ülkeye hizmetleri için teşekkür ettiği aktarıldı.