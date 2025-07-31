Nijerya'da Sel Felaketi: 23 Kişi Hayatını Kaybetti

NİJERYA'nın Adamawa eyaletinde etkili olan selde 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya'nın Adamawa eyaletindeki aşırı yağış nedeniyle meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısı 23'e yükseldi. Yetkililer, selde kaybolan kişileri arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Adamawa Valisi Ahmadu Umaru Fintiri, 27 Temmuz'da eyaletin Shagari, Yolde Pate ve Sabon Pegi bölgelerinde aşırı yağışların neden olduğu sellerde ölü sayısının 23'e çıktığını açıkladı.

Değerlendirme yapmak için teknik komite kuracaklarını kaydeden Fintiri, sel nedeniyle çok sayıda kişinin kayıp olduğunu ifade etti.