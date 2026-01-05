Haberler

Nijerya'da terör saldırısı: En az 30 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da terör saldırısı: En az 30 kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın Niger eyaletindeki bir pazar yerinde silahlı çetelerin düzenlediği saldırıda en az 30 kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

NİJERYA'nın Niger eyaletinde bir pazara düzenlenen saldırıda en az 30 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'da silahlı çete üyelerinin, Niger eyaletine bağlı Demo bölgesindeki Kasuwan-Daji pazarına saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırıda en az 30 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbolseverler müjde! Dev maçlar şifresiz kanalda

Futbolseverler müjde! Dev maçlar şifresiz kanalda
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
Kaza değil cinayet! Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı

Yarışırken 3 genci hayattan kopardı, aracını bırakıp kayıplara karıştı
Tüm ödemelere zam geldi! 65 yaş aylığı, evde bakım parası ve kıdem tazminatı arttı

Memur zammı sonrası tüm ödemeler arttı! İşte değişen kalemler
Futbolseverler müjde! Dev maçlar şifresiz kanalda

Futbolseverler müjde! Dev maçlar şifresiz kanalda
Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! Bahis ve şike soruşturmasında yeni dalga

Sıra onlara geldi! Türk futbolunda bu hafta yer yerinden oynayacak
Kira artış oranı belli oldu

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! İşte yeni kira artış oranı