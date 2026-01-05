Nijerya'da terör saldırısı: En az 30 kişi hayatını kaybetti
Nijerya'nın Niger eyaletindeki bir pazar yerinde silahlı çetelerin düzenlediği saldırıda en az 30 kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.
NİJERYA'nın Niger eyaletinde bir pazara düzenlenen saldırıda en az 30 kişi yaşamını yitirdi.
Nijerya'da silahlı çete üyelerinin, Niger eyaletine bağlı Demo bölgesindeki Kasuwan-Daji pazarına saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırıda en az 30 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya