Nijerya'da terör saldırısı: En az 30 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da silahlı çete üyelerinin, Niger eyaletine bağlı Demo bölgesindeki Kasuwan-Daji pazarına saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırıda en az 30 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.