Nijerya'da Otobüs Kazası: 18 Ölü

Nijerya'nın Kano eyaletinde, iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 18 kişi yaşamını yitirdi. Kazada 12 kişi yaralandı ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.