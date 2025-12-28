Haberler

Nijerya'da Mayın Patlaması: 9 Ölü

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde yola döşenen mayınların patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NİJERYA'nın Zamfara eyaletinde yola döşenen mayınların otomobillerin geçtiği sırada patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinin Magami-Dansadau kara yoluna döşenen iki mayının otomobillerin geçişi sırasında patladığı bildirildi. Patlamada 9 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Zamfara Polis Sözcüsü Yazid Abubakar, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
