Nijerya'da Mayın Patlaması: 9 Ölü
Nijerya'nın Zamfara eyaletinde yola döşenen mayınların patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
NİJERYA'nın Zamfara eyaletinde yola döşenen mayınların otomobillerin geçtiği sırada patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya'nın Zamfara eyaletinin Magami-Dansadau kara yoluna döşenen iki mayının otomobillerin geçişi sırasında patladığı bildirildi. Patlamada 9 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Zamfara Polis Sözcüsü Yazid Abubakar, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya