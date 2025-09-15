Nijerya'da Düğün Konvoyundaki Otobüs Nehre Düştü: 19 Ölü
Nijerya'nın Zamfara eyaletinde bir otobüs, düğün konvoyunda kısmen çökmüş bir köprüde durduktan sonra geri kayarak nehre düştü ve 19 kişi hayatını kaybetti.
NİJERYA'nın Zamfara eyaletinde bir otobüsün nehre düşmesi sonucu 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düğün konvoyundaki bir otobüsün nehre düşmesi sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi. Ulusal Kara Yolu Taşımacılığı İşçileri Birliği (NURTW) yetkilisi Abubakar Muhammed, gelini, damadın evine götüren otobüsün, kısmen çökmüş bir köprüde durduktan sonra geri kayarak nehre yuvarlandığını belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya