Haberler

Nijerya'da Düğün Konvoyundaki Otobüs Nehre Düştü: 19 Ölü

Nijerya'da Düğün Konvoyundaki Otobüs Nehre Düştü: 19 Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde bir otobüs, düğün konvoyunda kısmen çökmüş bir köprüde durduktan sonra geri kayarak nehre düştü ve 19 kişi hayatını kaybetti.

NİJERYA'nın Zamfara eyaletinde bir otobüsün nehre düşmesi sonucu 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düğün konvoyundaki bir otobüsün nehre düşmesi sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi. Ulusal Kara Yolu Taşımacılığı İşçileri Birliği (NURTW) yetkilisi Abubakar Muhammed, gelini, damadın evine götüren otobüsün, kısmen çökmüş bir köprüde durduktan sonra geri kayarak nehre yuvarlandığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Gol mü değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti

Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cedi Osman ve Ebru Şahin'in duygusal anları kamerada

Her maçta yanındaydı! Gözyaşlarına boğuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.