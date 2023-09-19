Nijerya'da asker ve polis taşıyan araca saldırı: 8 ölü

Nijerya'nın güneyindeki Imo eyaletinde, asker ve polislerden oluşan güvenlik personelini taşıyan araca düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, ülkenin güneyinde ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları (IPOB) tarafından zaman zaman bu tür saldırılar düzenleniyor.

Nijerya'nın güneyindeki Imo eyaletinde, asker ve polislerden oluşan güvenlik personelini taşıyan araca düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi.

Punch gazetesinin haberine göre, Imo eyaletine bağlı Ehime Mbano bölgesinde, asker ve polislerden oluşan güvenlik güçlerini taşıyan araç henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce saldırıya uğradı.

Saldırıda araçtaki 5 asker ile 3 polis yaşamını yitirdi.

Imo eyaleti Polis Sözcüsü Henry Okoye, saldırıyı doğrulayarak olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve soruşturma başlatıldığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, ülkenin güneyinde ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları (IPOB) tarafından zaman zaman bu tür saldırılar düzenleniyor.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

Nijerya devleti tarafından terör örgütü olarak ilan edilen IPOB, bağımsız devlet kurmak istiyor.