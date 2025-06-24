Nijer'de Terör Saldırısı: 71 Sivil Hayatını Kaybetti
Nijer'in Tillaberi bölgesinde düzenlenen terör saldırısında, cami avlusunda toplanan 71 sivil hayatını kaybetti. Saldırıyı kimliği belirsiz silahlı terör örgütü üyeleri gerçekleştirdi.
NİJER'in Tillaberi bölgesinde düzenlenen terör saldırısında 71 sivil hayatını kaybetti.
Nijer'in Tillaberi'deki Manda köyünün kimliği belirsiz silahlı terör örgütü üyeleri tarafından saldırıya uğradığı bildirildi. Saldırıda namaz sonrası cami avlusunda toplanan cemaatin hedef alındığı ve 71 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya