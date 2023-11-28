Niğde Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında 151 kursiyer için Hafızlık İcazet Töreni düzenlendi

Niğde Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında eğitimlerini tamamlayan 151 kursiyer için Hafızlık İcazet Töreni gerçekleştirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre Merkezinde düzenlenen Hafızlık İcazet Töreni'ne Vali Cahit Çelik, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Müftüsü Osman Ayas, protokol üyeleri ve hafız öğrencilerin aileleri katıldı. Dualar ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Vali Cahit Çelik, "Bugün düzenlediğimiz merasimle ilimizden 151 değerli kardeşimiz icazetlerini alarak hafızlık kervanına katılacaklar. Öncelikle kendilerini tebrik ediyor, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ömür boyu hizmet etmelerini Rabbimden niyaz ediyorum. Hafızlık, Kur'an'ın manasını ve hükümlerini kalplere işlemekten onu yaşamaktan, yaşatmaktan ve bu suretle hayata hakim kılmaktan geçmektedir. İnanıyorum ki icazetlerini alacak hafız kardeşlerimiz de bu istikamette hayatlarını sürdürecek ve etraflarına ışık saçacaklardır" dedi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen ise yaptığı konuşmada, "151 kişinin hafızlığına şahitlik yaptığımız gençlerimiz önemli bir adım attılar. Arkası gelecek. Öyle bir kitabımız var ki; alışveriş prensibinden miras taksimine kadar, eşimize ne söyleyeceğimizi belirleyen hükümlere kadar hayatımızın her alanında prensipler koyan bir kitabımız var. Dolayısıyla Kur'an'ı ezberlemek adım atmaktır arkası ise anlamak ve yaşamaktır" dedi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de öğrencileri tebrik ederek, "Bizler huzurla bu merasimleri yapıyoruz ancak bizim kadar şanslı olmayan Müslüman kardeşlerimiz var. Maalesef Müslüman kanları akmaya devam ediyor. İnşallah bir an önce son bulmasını diliyoruz. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bizleri gururlandırdılar. Ülkemize ve dünyaya liderlik yapacak gençler burada" ifadelerini kullandı. İl Müftüsü Osman Ayas da hafızlık icazeti alan öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek, her yaş grubu için Kur'an kurslarının devam ettiğini ifade etti.

Konuşmalarının ardından hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 151 öğrenciye icazet belgelerinin takdim edilmesi ile program sona erdi. - NİĞDE