Niğde Çamardı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Niğde'nin Çamardı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kent merkezinde de hissedildi ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; Niğde'nin Çamardı ilçesinde saat 01.26'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezinde de hissedildi. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Andaç Arslanpay - Dünya