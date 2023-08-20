Niğde Çamardı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Niğde'nin Çamardı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kent merkezinde de hissedildi ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.