Niagara Nehri'ndeki Patlamada 2 Kişi Hayatını Kaybetti

ABD-Kanada sınırındaki Niagara Nehri üzerinde yer alan Rainbow Köprüsü'ndeki patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı açıklandı. ABD basınında yer alan haberlerde, FBI'ın söz konusu patlamayı "terör saldırısı" girişimi olarak ele aldığı aktarıldı.

ABD-Kanada sınırındaki Niagara Nehri üzerinde yer alan Rainbow Köprüsü'nden ABD'ye geçiş yapan bir araçta meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı açıklandı. Hayatını kaybeden 2 kişinin patlamanın meydana geldiği araçta bulunduğu, yaralanan kişinin ise sınır devriyesi personeli olduğu ifade edildi.

FBI patlamayı "terör saldırısı" girişimi olarak ele alıyor

ABD basınının isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberlerde, FBI'ın söz konusu patlamayı "terör saldırısı" girişimi olarak ele aldığı aktarılarak, patlama nedeniyle ABD-Kanada arasındaki 4 köprüde geçişlerin durdurulduğu belirtildi.

Üst düzey bir ABD yetkilisi basına yaptığı açıklamada, aracın yüksek hızla seyrettiğini ve köprüden geçiş yaptığı sırada bir elektrik direğine çarptığını aktararak, patlamanın kazanın ardından meydana geldiğini ifade etti. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. - NEW YORK