New York'ta kontrolden çıkan araç otoyolun üzerinden uçtu

New York'ta kontrolden çıkan araç otoyolun üzerinden uçtu
Güncelleme:
New York'ta kontrolden çıkan araç otoyolun üzerinden uçtu
ABD'nin New York kentinde kontrolden çıkan otomobil otoyolun üzerinden adeta uçtu. Film sahnesini aratmayan anlar, kameralarca anbean kaydedildi.

ABD'nin New York kentinde çekildiği öğrenilen görüntülerde, kontrolden çıkan bir otomobil otoyolun üzerinden adeta uçtu.

Film sahnelerini aratmayan görüntüler, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nden geldi. ABD'nin New York kentinden çekildiği belirtilen görüntülerde, bir araç kontrolden çıktı.

OTOYOLUN ÜZERİNDEN UÇTU

Kontrolden çıkan otomobil otoyolun üzerinden adeta uçtu. Film sahnesini aratmayan anlar, kameralarca anbean kaydedildi.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
