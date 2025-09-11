New York'ta kontrolden çıkan araç otoyolun üzerinden uçtu
0:00/0:00
ABD'nin New York kentinde kontrolden çıkan otomobil otoyolun üzerinden adeta uçtu. Film sahnesini aratmayan anlar, kameralarca anbean kaydedildi.
ABD'nin New York kentinde çekildiği öğrenilen görüntülerde, kontrolden çıkan bir otomobil otoyolun üzerinden adeta uçtu.
Film sahnelerini aratmayan görüntüler, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nden geldi. ABD'nin New York kentinden çekildiği belirtilen görüntülerde, bir araç kontrolden çıktı.
OTOYOLUN ÜZERİNDEN UÇTU
Kontrolden çıkan otomobil otoyolun üzerinden adeta uçtu. Film sahnesini aratmayan anlar, kameralarca anbean kaydedildi.