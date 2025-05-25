New York'ta Kanalizasyon Botunda Patlama: 1 Ölü

New York'ta Kanalizasyon Botunda Patlama: 1 Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York'taki Hudson Nehri'nde kanalizasyon atıklarını taşıyan bir botta meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti. Olayda bir kişi yaralandı ve tedaviyi reddetti.

NEW York'taki Hudson Nehri'nde kanalizasyon atıklarını taşıyan botta meydana gelen patlamada bir kişinin öldüğü bildirildi.

ABD'nin New York kentinde ham kanalizasyon atığı taşıyan bir teknede patlama meydana geldi. Hudson Nehri'nde demirli botta yaşanan olayda bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 'Hunts Point' isimli bottaki patlamada yaralanan bir diğer çalışanın ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yerel saatle dün 10.30 sıralarında, North River atık su arıtma alanının yakınlarında yaşanan patlamada üçüncü bir işçinin daha yaralandığı ancak tedaviyi reddettiği aktarıldı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, patlamanın sebebinin tespit edilebilmesi için inceleme başlatıldığını söyledi.

Yetkililer, patlama sebebiyle kanalizasyon atıklarının botun güverte kısmına yayıldığını ve itfaiye ekipleri ile ilk yardım çalışanlarının temizlik yaptığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu

Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
5 bin tonluk savaş gemisi Kim'in gözleri önünde düştü

5 bin tonluk savaş gemisi Kim'in gözleri önünde düştü
İstanbul'da anlaşmaya varılmıştı! Rusya-Ukrayna arasındaki en büyük esir takası tamamlandı

Rusya-Ukrayna arasındaki en büyük esir takası tamamlandı
Türkiye hayvancılıkta Avrupa'nın lideri oldu

Fransa'yı geride bırakan Türkiye, Avrupa'da zirvede
Ticaret Bakanlığı'ndan 5 milyar 250 milyon liralık 'tarihi' uyuşturucu operasyonu

5.2 milyar liralık tarihi operasyon! Hepsi X-Ray taramasında yakalandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Cennet Adana'dadır' diyen profesörün sözleri büyük tartışma yarattı

"Cennet o ilimizdir" diyen profesörün sözleri büyük tartışma yarattı
Emekli polis memuru, eski eşini tabancayla öldürüp intihara kalkıştı

Eski eşini başından vurdu, ekipleri görünce kendine sıktı
Konya'da büyük fuhuş operasyonu: 21 şüpheli tutuklandı, 74 kadın kurtarıldı

Yer: Konya! Hepsi fuhuştan tutuklandı
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum

Narin'in ailesini ziyaret eden DEM'li vekil ezber bozdu: İkisi masum
Halı sahada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

İnfial yaratan görüntü! Maçın bitimine 5 dakika kala yere yığıldı
İki üniversite mezunu, yaptığı işi duyan şaşırıyor

İki üniversite mezunu, yaptığı işi duyan şaşırıyor
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.