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New York'ta bıçaklı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

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New York'un Manhattan bölgesinde bir evsiz, üç farklı noktada bıçaklı saldırı düzenledi. 30. Sokak'ta iki kişiyi öldüren saldırgan, ardından 42. Sokak'ta bir kadını yaraladı. New York Belediye Başkanı Eric Adams, 51 yaşındaki evsiz saldırganın yakalandığını açıkladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, polis bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.

New York'un Manhattan bölgesinde bir evsiz tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırılar kenti tedirgin etti. New York Polis Teşkilatı'nın açıklamasına göre, önce 30. Sokak'ta iki kişi bıçaklanarak öldürüldü. Ardından saldırgan, 42. Sokak'ta bir kadını bıçaklayarak yaraladı.

Olayla ilgili açıklama yapan New York Belediye Başkanı Eric Adams, saldırıların failinin 51 yaşında evsiz bir erkek olduğunu ve şüphelinin polis tarafından yakalandığını duyurdu.

Yaralı kadın yakındaki bir hastanede tedavi altına alınırken, polis bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Yerel basın, saldırganın ruh sağlığı sorunları olabileceğini bildirdi.

Olay, son dönemde New York'ta artan şiddet olaylarına dikkat çekerken, belediye başkanı Adams, kent güvenliğini artırmak için yeni önlemler alınacağını açıkladı.

New York'ta bıçaklı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Arınma hakkı propagandası seziyorum bu eylemde; galiba The Purge orjinal ismiyle beyaz perdede gösterime girmiş olan filmi izlemiş ve çok etkilenmiş. Eğer Türkiye'de medya okur yazarlığı eğitimi almış bir birey olsaydı asla ve kesinlikle etkilenmezdi çünkü üçüncü gözü açılmış olurdu hadiselerin iç yüzlerini çözmüş ve mehdiye bir adım kalmış olurdu.

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