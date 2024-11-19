New York'ta bıçaklı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

New York'un Manhattan bölgesinde bir evsiz tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırılar kenti tedirgin etti. New York Polis Teşkilatı'nın açıklamasına göre, önce 30. Sokak'ta iki kişi bıçaklanarak öldürüldü. Ardından saldırgan, 42. Sokak'ta bir kadını bıçaklayarak yaraladı.

Olayla ilgili açıklama yapan New York Belediye Başkanı Eric Adams, saldırıların failinin 51 yaşında evsiz bir erkek olduğunu ve şüphelinin polis tarafından yakalandığını duyurdu.

Yaralı kadın yakındaki bir hastanede tedavi altına alınırken, polis bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Yerel basın, saldırganın ruh sağlığı sorunları olabileceğini bildirdi.

Olay, son dönemde New York'ta artan şiddet olaylarına dikkat çekerken, belediye başkanı Adams, kent güvenliğini artırmak için yeni önlemler alınacağını açıkladı.