Kremlin'den 'New START' uyarısı: Dünya daha tehlikeli bir yer olacak

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ile ABD arasındaki New START anlaşmasının sona ermesinin dünya güvenliğini tehdit edeceğini belirtti. Sürecin sona yaklaştığını ve bunun küresel istikrarsızlığa yol açacağını vurguladı.

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile ABD arasındaki New START anlaşmasının sona ermesinin küresel riskleri artıracağı uyarısında bulundu. Peskov, "Zaman daralıyor. Birkaç gün içinde dünya muhtemelen eskisinden daha tehlikeli bir konumda olacak" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 5 Şubat'ta süresi dolacak olan ve kıtalararası balistik füzeler ile nükleer savaş başlıklarını sınırlayan 'Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (New START) geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sürecin sona yaklaştığını vurgulayan Peskov, "Zaman daralıyor. Birkaç gün içinde dünya muhtemelen eskisinden daha tehlikeli bir konumda olacak. Tarihte ilk kez, dünyanın en büyük nükleer cephaneliğine sahip iki ülkesi olan ABD ve Rusya, kapasitelerini sınırlayan ve denetimi sağlayan temel bir belge olmaksızın kalacak. Bunun son derece endişe verici olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın sona ermesinin küresel güvenlik ve stratejik istikrarı olumsuz etkileyeceğini kaydeden Peskov, Washington yönetiminden Moskova'nın teklifine henüz resmi bir yanıt verilmediğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Washington'ın karşılık vermesi halinde Moskova'nın anlaşmanın sayısal sınırlarına bir yıl daha uymaya hazır olduğunu duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump ise Putin'in bu teklifini 'iyi bir fikir' olarak nitelendirmişti.

