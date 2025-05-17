New Orleans'da 11 Mahkum Kaçtı

New Orleans'da 11 Mahkum Kaçtı
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Louisiana'nın New Orleans şehrindeki bir hapishaneden 11 mahkumun kaçtığı bildirildi. Polisin açıklamasına göre, kaçan mahkumlardan 4'ü yakalandı, 7'sinin bulunması için arama çalışmaları sürdürülüyor.

ABD'nin Louisiana eyaletinin New Orleans şehrindeki bir hapishaneden 11 mahkumun kaçtığı bildirildi. Polisten yapılan son açıklamada, 4 kişinin yakalandığı belirtildi.

Louisiana Eyalet Polisi yaptığı dün açıklamada, hapishaneden 11 mahkumun kaçtığını açıkladı. Paylaşılan son bilgilere göre, yetkililer kaçan mahkumlardan dördünü yakaladı ve 7'sinin bulunması için arama çalışmalarını sürdürüyor. Açıklamada, sabah yapılan sayımda 11 mahkumun kayıp olduğu tespit edilirken, firar edenlerin 19 ile 42 yaşları arasında erkek olduğu belirtildi.

Şerif Susan Hutson, departmanının kaçan mahkumları bulmak için yerel, eyalet ve federal kolluk kuvvetleriyle aktif şekilde iş birliği yaptığını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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