New Jersey'de Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edildi

New Jersey'de Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edildi
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ABD'nin New Jersey eyaletinde meydana gelen ani sel ve şiddetli yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Vali Phil Murphy, halkı evde kalmaya ve gereksiz seyahatlerden kaçınmaya çağırdı.

ABD'nin New Jersey eyaletinde, şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

ABD'nin New Jersey eyaletinde etkili olan sel nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunun New Jersey Valisi Phil Murphy, eyaletin bazı bölgelerinde meydana gelen ani sel ve şiddetli yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurarak, "Lütfen evinizde kalın ve gereksiz seyahatlerden kaçının" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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