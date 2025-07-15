New Jersey'de Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edildi

ABD'nin New Jersey eyaletinde, şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

ABD'nin New Jersey eyaletinde etkili olan sel nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunun New Jersey Valisi Phil Murphy, eyaletin bazı bölgelerinde meydana gelen ani sel ve şiddetli yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurarak, "Lütfen evinizde kalın ve gereksiz seyahatlerden kaçının" ifadelerini kullandı.