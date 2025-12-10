Haberler

Netflix yıldızı ölümlü kazada suçunu kabul etti, Supacell'in yeni sezonunda olmayacak
Güncelleme:
İngiliz rapçi ve oyuncu Ghetts, bir kişinin ölümüne yol açtığı trafik kazasında suçunu kabul etti. Sanatçı, bu gelişmenin ardından Netflix'in popüler dizisi Supacell'in ikinci sezonunda yer almayacak.

  • Netflix dizisi Supacell'in oyuncusu Ghetts, bir gencin ölümüne neden olduğu trafik kazasında suçunu kabul etti.
  • Ghetts, Supacell dizisinin ikinci sezonunda yer almayacak.
  • Ghetts'in cezası 12 Şubat'ta açıklanacak.

Netflix'in fenomen dizisi Supacell büyük bir krizle sarsıldı. Dizinin oyuncularından İngiliz rapçi ve aktör Ghetts, bir gencin ölümüne neden olduğu trafik kazasında suçunu kabul etti. Sanatçı, bu gelişmenin ardından ikinci sezonda yer almayacak; yapım ekibi çekimlere Ghetts'siz devam ediyor.

Deadline'ın aktardığı bilgilere göre Ghetts'in ikinci sezonda rol alacağı resmen açıklanmamış olsa da yapım ekibi, oyuncunun projeden çıkarıldığını doğruladı. Dizinin yeni sezon çekimleri Birleşik Krallık'ta sürüyor.

MAHKEMEYE CEZAEVİNDEN BAĞLANDI

41 yaşındaki Ghetts,Old Bailey'de görülen duruşmaya Pentonville Cezaevi'nden video bağlantısıyla katılarak, "tehlikeli sürüş sonucu ölüme sebebiyet verme" suçunu kabul etti.

Londra Metropolitan Polisi, 18 Ekim'de yaşanan kazayla ilgili yaptığı açıklamada, Ghetts'in 48 km hız sınırının iki katından fazla bir süratle seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki Yubin Tamang'a çarptığını bildirdi.

KAZA SONRASI KAÇTI, EVİNDE YAKALANDI

Çarpmanın ardından durmayan sanatçı, olay yerinden kaçtı. Ancak Ghetts, yaklaşık 4 saat sonra evinde gözaltına alındı. Tamang, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede iki gün sonra hayatını kaybetti. Ghetts'in cezası 12 Şubat'ta açıklanacak.

DİZİDEKİ KARAKTERİ BELİRSİZ KALDI

Ghetts, dizide karanlık bir geçmişe sahip Krazy karakterini canlandırıyordu. İlk sezonun sonunda karakterin akıbeti açıkça gösterilmemiş, vurulmuş gibi görünmesine rağmen dizide ölümüne dair net bir sahne yer almamıştı.

450 MİLYON İZLENMEYİ AŞAN YAPIM

Güney Londra'dan sıradan insanların beklenmedik şekilde süper güçler kazanmasını konu alan Supacell, geçen yılki prömiyerinden bu yana 450 milyonun üzerinde izlenmeye ulaştı. Dizinin kadrosunda Ghetts'in yanı sıra Tosin Cole, Nadine Mills ve Josh Tedeku gibi isimler bulunuyor.

KAZA ÇEKİMLERİN BAŞLAMASINDAN KISA SÜRE SONRA OLDU

Yaratıcı Rapman, ikinci sezon çekimlerinin 6 Ekim'de başladığını Instagram'dan duyurmuştu. Bu tarih, Ghetts'in yol açtığı ölümcül kazadan yalnızca 12 gün öncesine denk geliyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
