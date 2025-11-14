Haberler

Netanyahu, Yolsuzluk Davası ve Af Talebi Hakkında Açıklamalarda Bulundu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yolsuzluk davasının düşürülmesi için Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan af talebinde bulunmayacağını ve suçunu kabul etmeyeceğini açıkladı. Ayrıca, ABD Başkanı Trump'ın af talebinden memnun olduğunu belirtti.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davasının düşürülmesinin, suçunu kabul etmesine bağlı olmaya devam ettiği sürece Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan af talebinde bulunmayacağını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk yargılamasına ilişkin açıklama yaptı. Netanyahu, yolsuzluk suçunu kabul etmek anlamına gelmesi halinde Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan af talebinde bulunmayacağını, "Bu olmayacak. Kimse benim bunu yapacağımı söylemiyor ve kesinlikle yapmayacağım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın mektupla kendisi için İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'tan af talebinde bulunmasından memnun olduğunu belirten Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davasının hem Amerikan hem de İsrail çıkarlarına zarar verdiğini ileri sürdü.

Netanyahu, New York Belediye Başkanı seçilen Zohran Mamdani'nin, kenti ziyaret etmesi halinde kendisini gözaltına aldırtacağı yönündeki açıklamaları ile ilgili de konuştu. Netanyahu, "Oraya gitmekten korkuyor muyum? Kesinlikle hayır. Elbette hayır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
