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Netanyahu güvenlik kabinesini topluyor

Netanyahu güvenlik kabinesini topluyor
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İsrail Başbakanı Netanyahu, yarın güvenlik kabinesini toplayarak İran-ABD anlaşması ve Lübnan'daki askeri durumu değerlendirecek.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yarın güvenlik kabinesini toplayacağı bildirildi.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, yarın yerel saatle 19.30'da güvenlik kabinesini toplayacağını duyurdu. Toplantıda, İran ile ABD arasındaki muhtemel bir anlaşmaya ilişkin yaklaşımlar ve Lübnan'ın güneyindeki askeri ilerleyişin durdurulması ile saldırıların azaltılmasının değerlendirileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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