Netanyahu ve Trump telefonda görüştü

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda görüştüğü bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesinde ABD'nin İran'a yönelik saldırıları, İsrail'in Lübnan'daki işgali ve diğer bölgesel gelişmeleri değerlendirdiği aktarıldı. Trump'ın İran'a düzenledikleri hava saldırılarına ilişkin Netanyahu'yu bilgilendirdiği belirtilen açıklamada, ikilinin bölgedeki askeri ve siyasi gelişmelere ilişkin koordinasyonu sürdürme konusunda mutabakata vardığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı