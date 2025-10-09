Netanyahu ve Trump Gazze'deki Ateşkesi Görüştü

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de sağlanan ateşkes sonrası telefonda görüştüğü bildirildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de sağlanan ateşkes sonrası telefonda görüştüğü belirtildi. Açıklamada, Netanyahu'nun esir takası ile ateşkese yönelik çabaları için Trump'a teşekkür ettiği ve kendisini İsrail Meclisi Knesset'te konuşma yapmaya davet ettiği aktarıldı.