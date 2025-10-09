Haberler

Netanyahu ve Trump Gazze'deki Ateşkesi Görüştü
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile Gazze'de sağlanan ateşkes sonrası telefonda görüşerek, Trump'a esir takası ve ateşkese yönelik çabaları için teşekkür etti.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de sağlanan ateşkes sonrası telefonda görüştüğü belirtildi. Açıklamada, Netanyahu'nun esir takası ile ateşkese yönelik çabaları için Trump'a teşekkür ettiği ve kendisini İsrail Meclisi Knesset'te konuşma yapmaya davet ettiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
