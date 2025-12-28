Haberler

Netanyahu, Trump ile görüşmek için ABD'ye gidiyor

Netanyahu, Trump ile görüşmek için ABD'ye gidiyor
Güncelleme:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile Florida'da bir araya gelecek. Görüşmenin gündeminde Gazze ve İran konuları yer alacak.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Florida'ya hareket ettiği bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump, yarın Florida eyaletinde bir araya gelecek. İsrail Başbakanlık Ofisi, Trump'ın Miami kentindeki Mar-a-Lago malikanesinde yapılacak görüşmenin gündeminin Gazze ve İran olacağını duyurdu. Netanyahu'nun, Trump ile yapacağı görüşmeden önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Savunma Bakanı Pete Hegseth ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

İsrail basını, Netanyahu'nun uçağında, Gazze'de tutulan son rehine olan Polis Başçavuş Ran Gvili'nin annesi Talik Gvili'nin de yer aldığını açıkladı.

