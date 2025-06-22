Netanyahu, Trump İçin Ağlama Duvarı'nda Dua Etti

Netanyahu, Trump İçin Ağlama Duvarı'nda Dua Etti
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin İran'a saldırıları sonrası Ağlama Duvarı'na giderek ABD Başkanı Donald Trump için dua etti ve sosyal medya üzerinden bu anı paylaştı.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ağlama Duvarı'nda ABD Başkanı Donald Trump için dua etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin İran'a saldırıları sonrası Mescid-i Aksa'ya bitişik Ağlama Duvarı'na giderek ABD Başkanı Donald Trump için dua etti. Netanyahu, sosyal medya hesabından, Ağlama Duvarı'na yaptığı ziyarete ilişkin videolu paylaşımda bulundu. Videoda 'Talit' adı verilen dua şalı giydiği görülen Netanyahu, Ağlama Duvarı'na "Ulus yükseldi. İsrail halkı yaşıyor" yazılı bir not bıraktığını söyledi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin açıklamasında da Netanyahu'nun, İsrail'e verdiği destek dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'a dua ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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